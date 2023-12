Chinaftower Intl Holding Aktie: Pleite oder Chance?

Die Stimmung der Anleger bei China Saftower in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Saftower-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 100, was auf eine Überbewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI (84,62) zeigt eine Überbewertung an. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung nach dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,05 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,034 HKD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" aufgrund des -32%igen Abstands zum GD200 und des -43,33%igen Abstands zum GD50.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigte sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Weder eine Tendenz zu positiven noch zu negativen Themen noch Veränderungen in der Anzahl der Beiträge wurden festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.