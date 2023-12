Chinaew Economy Fund Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die China New Economy-Aktie wird momentan von verschiedenen trendfolgenden Indikatoren positiv bewertet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,16 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,178 HKD liegt, was einer Abweichung von +11,25 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,15 HKD wird mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +18,67 Prozent bewertet. Somit erhält die China New Economy-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die China New Economy-Aktie liegt bei 7,14, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,26, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit auch hier ein Rating von "Gut".

Auch das Anleger-Sentiment fällt positiv aus, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zur China New Economy-Aktie veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und eine gleichbleibende Diskussionsintensität über das Unternehmen. Daher erhält die China New Economy-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Insgesamt kann die China New Economy-Aktie somit auf Basis der verschiedenen Indikatoren ein positives Rating verzeichnen, was auf eine gute Performance und ein positives Anleger-Sentiment hindeutet.