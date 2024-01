Chinaew Economy Fund Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für China New Economy zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 53,33, was auf Neutralität hinweist. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 42, was ebenfalls auf Neutralität hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung und das Interesse der Anleger im Internet spielen ebenfalls eine Rolle. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zur Aktie von China New Economy zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum merklich, was erneut zu einem neutralen Rating führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass China New Economy derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200-Wert liegt bei 0,16 HKD, während der Aktienkurs (0,163 HKD) um +1,88 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch basierend auf den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Indikatoren eine neutrale bis positive Einschätzung der Aktie von China New Economy.