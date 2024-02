Chinaew Economy Fund Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die China New Economy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,16 HKD für den Schlusskurs verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,121 HKD, was einem Unterschied von -24,38 Prozent entspricht, und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,15 HKD zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-19,33 Prozent Abweichung) eine negative Entwicklung, weshalb auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China New Economy liegt bei 52 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 64,03 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" bewertet.

Bei der Untersuchung des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate für die China New Economy-Aktie, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.