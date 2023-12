Chinaew Economy Fund Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der genutzt wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert dieses auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI der China New Economy-Aktie liegt bei 24,07, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 43,48, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger in Bezug auf das Unternehmen keine signifikanten Veränderungen in ihrer Diskussionsintensität gezeigt haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die China New Economy-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf China New Economy ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China New Economy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,16 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine Bewertung als "Gut". Somit erhält die China New Economy-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.