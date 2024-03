Chinaew Economy Fund Aktie: Endlich geschafft?

In den letzten Wochen wurde bei China New Economy keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Weder in Bezug auf positive noch auf negative Themen gab es auffällige Tendenzen in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird China New Economy in dieser Hinsicht daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China New Economy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,16 HKD liegt. Da der letzte Schlusskurs mit 0,145 HKD deutlich darunter liegt (Unterschied -9,38 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs von 0,14 HKD nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,57 Prozent), wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die China New Economy-Aktie im Hinblick auf die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment wird durch Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in sozialen Medien bestimmt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über China New Economy diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments. Somit erhält China New Economy insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China New Economy-Aktie zeigt einen Wert von 56 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (44,17) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China New Economy.