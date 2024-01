Chinaature Energy Technology Hldg Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Internet-Kommunikation rund um China Nature Energy zeigt aktuell keine starken positiven oder negativen Ausschläge, wie unsere Analyse zeigt. Daher bewerten wir die Stimmung als "Neutral". Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der China Nature Energy bei 7,5 HKD liegt, was einer Entfernung von +26,05 Prozent vom GD200 (5,95 HKD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,65 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,96 Prozent beträgt. Insgesamt ergibt sich für den Aktienkurs eine "Gut"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Nature Energy liegt bei 62,5, was eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Auch der RSI25 beläuft sich auf 59,14 und führt zu einer Bewertung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Bewertung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei China Nature Energy in den sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den Diskussionen der letzten Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".