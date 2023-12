Chinaational Culture-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die technische Analyse zeigt, dass die China National Culture-Aktie sich derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf trendfolgende Indikatoren führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für China National Culture in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso gab es keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über China National Culture diskutiert wurde. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China National Culture-Aktie derzeit als überkauft betrachtet wird, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Sowohl der RSI als auch der RSI25 führen zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" in Bezug auf die relative Stärke der Aktie.