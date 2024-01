Chinaational Culture Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die China National Culture hat sich in den letzten Tagen von ihrem gleitenden Durchschnitt entfernt, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da sie sich um -55 Prozent vom GD200 entfernt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf China National Culture in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China National Culture-Aktie sowohl auf Basis der letzten 7 Tage als auch der letzten 25 Handelstage als überkauft eingestuft wird. Daher wird auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist die Aktie eine mittlere Aktivität auf, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".