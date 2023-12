Chinaational Culture Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Bewertung von Aktien basiert nicht nur auf finanziellen Kennzahlen, sondern auch auf der Analyse der Kommunikation im Internet. Das Unternehmen China National Culture zeigt dabei interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in letzter Zeit unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über China National Culture diskutiert. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die Anleger interessieren. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass China National Culture überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Dies gilt sowohl für die kurzfristige als auch für die langfristige Betrachtung.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die China National Culture-Aktie sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Trend im Abwärtstrend befindet. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In Summe ergibt sich daher eine schlechte Bewertung für die China National Culture-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.