Chinaational Culture Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es keine starken positiven oder negativen Ausschläge in der Internet-Kommunikation zu China National Culture gab. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der China National Culture-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 58,48 Prozent abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um 23,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien für China National Culture ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von China National Culture als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 44,44, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 liegt bei 78,67, was zu einer "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.