China will 'konstruktive Rolle' für Ende von Ukraine-Krieg spielen

NEW YORK (dpa-AFX) - China hat vor dem UN-Sicherheitsrat betont, eine "konstruktive Rolle bei einer politischen Beilegung der Ukraine-Krise" spielen zu wollen. Dafür wolle man mit allen Mitgliedern des Gremiums und mit allen anderen Beteiligten zusammenarbeiten, sagte Chinas Vizeaußenminister Ma Zhaoxu am Mittwoch bei einer Sitzung des Rates am Rande der UN-Generaldebatte in New York. Friedensgespräche müssten ermöglicht werden. "Eine anhaltende und ausgeweitete Ukraine-Krise ist im Interesse von niemandem."

Bis heute hat China gleichwohl die russische Invasion nicht verurteilt, sondern vielmehr Russland politisch Rückendeckung gegeben./mfi/jac/scb/cah/DP/jha