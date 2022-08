China schwächelt: Diese Makro-Faktoren musst du jetzt im Auge behalten

Die Aktienmärkte setzten in der vergangenen Woche ihren Aufwärtstrend fort und markierten damit die fünfte Woche in Folge, in der viele Anleger im grünen Bereich lagen. Die Käufe waren breit gestreut und alle Sektoren legten zu, wobei zyklische Konsumgüter, Grundstoffe und Finanzwerte eine Outperformance erzielten. Die Gewinnsaison für das zweite Quartal in den USA ging weiter, nachdem namhafte Unternehmen wie Walmart (WKN: 860853) und Cisco Systems (WKN: 878841) gute Zahlen berichtet haben.

Folgende Trends musst du weiterhin auf dem Schirm haben

Die Wirtschaftskrise in China hält an, da die chinesische Zentralbank interveniert und letzte Woche überraschend die Zinsen gesenkt hat.

Der S&P 500 hat nach einer Rallye die Hälfte seiner Verluste in diesem Jahr wieder aufgeholt, was die Frage aufwirft, ob der Markt einfach nur eine Bärenmarktrallye erlebt oder ob es sich dabei endlich um eine Umkehrung des Abwärtstrends handelt.

Chinas Wirtschaft weiter geschwächt

Während die meisten Länder die Geldpolitik straffen, lockert China seine Geldpolitik. Die chinesische Zentralbank senkte letzte Woche unerwartet die Zinssätze um 10 Basispunkte, nachdem mehrere Daten auf eine weitere Schwäche der Wirtschaft hingewiesen hatten.





Nach jahrzehntelangem starken Wachstum leidet die Wirtschaft des Landes unter den politischen Entscheidungen, an denen die Kommunistische Partei Chinas beharrlich festhält. Zu den politischen Maßnahmen der letzten Jahre gehörten die Nullzinspolitik des Landes, die Maßnahmen zur Verringerung der Hebelwirkung im Immobiliensektor und das harte Durchgreifen der chinesischen Regulierungsbehörden gegen Technologie- und Bildungsunternehmen.

Chinas Wirtschaftskrise 2022

Eine Reihe von Wirtschaftsdaten, die in letzter Zeit veröffentlicht wurden, deuten darauf hin, dass die Wirtschaft Chinas weiter abkühlt. Die Krise in China hat auch zu Problemen in der weltweiten Lieferkette geführt, was einer der Faktoren für die steigende Inflation ist, die wir in fast allen großen Ländern beobachten.

Es ist kaum verwunderlich, dass Ökonomen ihre Prognosen für das BIP-Wachstum des Landes nun senken. Chinas Inflationsrate liegt bei etwa 4,2 % und damit deutlich niedriger als in den USA und Europa. Dies könnte sich jedoch ändern, wenn die Verbote gelockert werden und die Ausgaben der Verbraucher wieder anziehen.

Neben den unmittelbaren Wirtschaftsindikatoren gibt es auch Anzeichen dafür, dass Investoren, Unternehmen und Fachkräfte das Vertrauen in China verlieren. Multinationale Unternehmen wie Apple (WKN: 865985) haben schon begonnen, ihre Betriebe nach Südostasien zu verlagern. Frische Hochschulabsolventen und Expats ziehen in andere Länder um. Das kann langfristige Folgen haben.

Welche Unternehmen engagieren sich in China?

Unternehmen, die ihren Sitz in China haben und im Land tätig sind, sind natürlich am stärksten betroffen, aber es gibt auch viele andere Unternehmen auf der ganzen Welt, die vom Schwächeln der chinesischen Wirtschaft betroffen sind.

US-Unternehmen wie Apple, Nike (WKN: 866993), Tesla (WKN: A1CX3T) und Starbucks (WKN: 884437) sind alle von den Verbraucherausgaben in China betroffen. Länder aus der europäischen Region wie LVMH (WKN: 853292), Siemens (WKN: 723610) und Volkswagen (WKN: 766403) haben ebenfalls wachsende Geschäftsaktivitäten in China. Zwar entfällt nicht der gesamte Umsatz dieser Unternehmen auf China. Doch ist die wirtschaftliche Lage des Landes ein Faktor, den wir Fools berücksichtigen sollten.

