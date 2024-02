China schickt erneut Sondergesandten nach Kiew und Moskau

PEKING (dpa-AFX) - Im Bemühen um ein Ende des Krieges in der Ukraine entsendet China erneut einen ranghohen Diplomaten. Der Sondergesandte für Euroasien, Li Hui, soll von Samstag an in die Ukraine, nach Russland und zu EU-Vertretern reisen, wie das Außenministerium in Peking am Mittwoch mitteilte. Geplant sind demnach auch Termine in Brüssel, Polen, Frankreich und Deutschland.

"In den vergangenen zwei Jahren haben wir unsere Friedensbemühungen nie aufgegeben und nie aufgehört, für Gespräche zu werben", sagte die Sprecherin des Pekinger Außenministeriums, Mao Ning. Bei der nun anstehenden Reise handele es sich um "die zweite Runde der Pendeldiplomatie zur Förderung einer politischen Lösung der ukrainischen Krise".

Li Hui war im vergangenen Mai zum ersten Mal seit Beginn des Krieges in die Ukraine gereist und hatte auch in Moskau Gespräche geführt, jedoch ohne sichtbare Fortschritte. Zuvor hatte China im Februar 2023 ein Positionspapier zum Krieg in der Ukraine vorgelegt, in dem es die Achtung der Souveränität, einen Waffenstillstand und die Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen forderte.

Seit Beginn des Konflikts vor zwei Jahren hat Peking immer wieder betont, sich um Verhandlungen zu bemühen. Kritiker werfen China jedoch vor, in Wirklichkeit den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu unterstützen./jpt/DP/mis