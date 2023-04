Wuhan, China (ots/PRNewswire) -Am Abend des 11. April veranstaltete die Dongfeng Motor Corporation gemeinsam mit dem Handelsamt der Stadt Wuhan und dem Managementkomitee der Wuhan Economic & Technological Development Zone (WEDZ) eine Automobilausstellung vor der Kranichpagode, einem symbolträchtigen historischen Gebäude in der zentralchinesischen Stadt Wuhan, eine Automobilausstellung. Ziel der Veranstaltung war es, die Innovationserfolge der industriellen Modernisierung von Dongfeng und die starke Wettbewerbsfähigkeit der in der auch als „China's Auto Valley" bekannten Region hergestellten Automobile zu präsentieren.Die Pagode des gelben Kranichs wurde in eine immersive Full-Motion-3D-Bühne verwandelt und Tausende von Gebäuden entlang des Jangtsekiang und des Hangang erstrahlten in leuchtenden, fließenden Farben. Der Schildkrötenberg, der Schlangenberg, der Fernsehturm auf dem Schildkrötenberg und mehr als 40 Anlegestellen entlang der Flüsse bildeten eine 25 km lange „Riesenleinwand", die ein beeindruckendes visuelles Spektakel aus Licht und Schatten bot.Im Rahmen der Ausstellung sind 18 Automodelle der sieben großen Baureihen von Dongfeng zu sehen. Die Veranstaltung lud einen Firmen- und einen Privatkunden dazu ein, von ihren Fahrerlebnissen zu berichten. Bekannte Online-Kurzvideo-Stars livestreamten die Ausstellung und interagierten in Echtzeit mit den Zuschauern. Darüber berichteten die Werbeabteilung von WEDZ und das Convergence Media Center von WEDZ.Von der Produktion des Citroen Fukang, Wuhans erstem Personenkraftwagen, bis zum Export von VOYAH, der ersten auf einen neuartigen Energieantrieb setzenden Luxusfahrzeugmarke der Stadt, steht Dongfeng seit drei Jahrzehnten im Dienste der Stadt, in der das Unternehmen seinen Sitz hat.In den letzten Jahren hat sich Dongfeng in ein herausragendes Technologieunternehmen verwandelt und eine Markenmatrix von Personenkraftwagen mit neuartigem Energieantrieb entwickelt, darunter M-Hero, VOYAH, AEOLUS und Nano. Das Unternehmen verfügt über Schlüsseltechnologien wie Chips und Energiesysteme für die Automobilindustrie und hat das Layout im Hinblick auf neue Energieplattformen, Kerntechnologien und wichtige Ressourcen im Wesentlichen abgeschlossen.Im Jahr 2022 verkaufte Dongfeng 470.000 Neuenergiefahrzeuge. Dies entspricht einer Steigerung um das 1,6-Fache im Vergleich zum Vorjahr.Künftig wird Dongfeng weiterhin seine innovationsorientierte Strategie umsetzen und weitere Anstrengungen zur Stärkung, Optimierung und Erweiterung seiner eigenen Marken und des Neuenergiegeschäfts unternehmen, so Feng Changjun, leitende Führungskraft und Chief Accountant bei der Dongfeng Motor Corporation. Er fügte hinzu, dass das Unternehmen seine Kernwettbewerbsfähigkeit weiter verbessern wird, um einen Automobilhersteller von Weltrang zu schaffen.Während der Ausstellung ließ Chen Xiang, Direktor des Kultur- und Tourismusamtes von WEDZ, lokal produzierte Autos hupen, indem er mit einem tanzenden Taktstock den Dirigenten des Lichtsymphonie-Orchesters spielte. Zwölf VOYAH-Autos ließen vor der Pagode des gelben Kranichs in aufeinander abgestimmter Art und Weise ihre Scheinwerfer aufleuchten, um Werbung für die in der Region ansässigen Automarken zu machen.VOYAH hat innerhalb von drei Jahren SUVs, MPVs und Limousinen entwickelt. Die Marke verfügt somit über das umfassendste Produktlayout aller chinesischen Unternehmen für Neuenergiefahrzeuge, so Lu Fang, CEO des Unternehmens. Er fügte hinzu, dass im Zuge der anhaltenden positiven Entwicklung von VOYAH in der Region weitere und bessere Autos auf den Markt kommen werden.„Der Konsum ist eine wichtige Antriebskraft für das Wirtschaftswachstum", so Liu Ziqing, der oberste Vertreter von WEDZ und ein hochrangiger Vertreter von Wuhan.Liu zufolge wird die Region auch in Zukunft die Wanderausstellung mit Automobilen aus „China's Auto Valley" organisieren, um das Vertrauen der Verbraucher weiter zu stärken, Konsumpotenzial zu erschließen sowie die Erholung und Stabilisierung des Automobilmarktes zu fördern.Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=439822Bildunterschrift: In „Chinas Auto Valley" hergestellte Autos glänzen weit über die zentralchinesische Stadt Wuhan hinaus.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2053479/Yellow_Crane_Tower.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/in-chinas-auto-valley-hergestellte-autos-glanzen-weit-uber-die-zentralchinesische-stadt-wuhan-hinaus-301797008.htmlPressekontakt:Frau Guo,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: The Publicity Department of WEDZ and the Convergence Media Center of WEDZ, übermittelt durch news aktuell