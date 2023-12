China e-Wallet Payment Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) für die China E-wallet Payment-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch beim 25-Tage-RSI, der ebenfalls bei 50 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der China E-wallet Payment-Aktie um +2,67 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Abweichung und resultiert in einer kurzfristigen "Neutral"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von China E-wallet Payment beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,11 % als "Schlecht" eingestuft wird.

In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen von privaten Anlegern abgegeben, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die China E-wallet Payment-Aktie auf Basis des Relative Strength Index, der technischen Analyse, der Dividendenrendite und der Anleger-Stimmung.