China e-Wallet Payment Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Schlusskurs der China E-wallet Payment-Aktie lag am letzten Handelstag bei 0,154 HKD, was einem Unterschied von +2,67 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,15 HKD) entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,15 HKD) zeigt mit einem Unterschied von +2,67 Prozent eine ähnliche Tendenz, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die China E-wallet Payment-Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet China E-wallet Payment derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Softwarebranche. Mit einem Unterschied von 6,26 Prozentpunkten (0 % gegenüber 6,26 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung und das Buzz rund um China E-wallet Payment haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder im Stimmungsbild festgestellt wurden, erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen überwiegend neutrale Themen, weshalb die Anlegerstimmung der Aktie insgesamt als "Neutral" angemessen bewertet wird.