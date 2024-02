China and Transportation Aktie: DAS heißt noch nichts

Die China And Transportation-Aktie befindet sich laut technischer Analyse derzeit in einem neutralen Trend. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,01 HKD, was einer Abweichung von 0 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,01 HKD nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die China And Transportation-Aktie liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem Wert von 50 als weder überkauft noch -verkauft eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Jedoch schneidet die China And Transportation-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur (7,74 %) bezüglich der Dividende schlecht ab, da sie keine Dividende ausschüttet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die China And Transportation-Aktie basierend auf den trendfolgenden Indikatoren, dem RSI, dem Sentiment und der Dividende.