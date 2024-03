China and Transportation Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die China And Transportation Aktie befindet sich derzeit in einer neutralen Bewertungssituation. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 0,01 HKD, was auch dem aktuellen Kurs entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie sich neutral zum GD200 verhält. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,01 HKD, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schneidet China And Transportation im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur (7,79 %) mit einer Dividende von 0 % schlechter ab. Dies ergibt eine Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die China And Transportation Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (50 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (ebenfalls 50 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse. Somit wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.