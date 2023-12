China and Transportation Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die technische Analyse der China And Transportation-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,01 HKD liegt, während der aktuelle Kurs ebenfalls bei 0,01 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei 0 Prozent liegt und die Bewertung daher als "Neutral" eingestuft wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,01 HKD, was die Aktie aus dieser Sicht ebenfalls als "Neutral" kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die China And Transportation-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Neutral". Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ebenfalls ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie auch in diesem Zeitraum weder überkauft noch überverkauft ist. Somit ergibt sich auch hier eine Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die China And Transportation-Aktie mit einer Rendite von -23,08 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 19 Prozent darunter liegt. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" verzeichnet eine mittlere Rendite von 0,48 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die China And Transportation-Aktie mit 23,56 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -8,3 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die China And Transportation-Aktie von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.