China and Transportation Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für China And Transportation, so ergibt sich ein aktueller Wert von 50 Punkten für den 7-Tage-RSI, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert von 50 neutral, was zu einer gleichbleibenden "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt China And Transportation momentan mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7,89 Prozent in der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Die Anlegerstimmung bezüglich China And Transportation war in den letzten Tagen neutral, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Somit erhält das Unternehmen eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche hat China And Transportation in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -19,17 Prozent erzielt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.