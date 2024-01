China and Transportation Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Diskussionen über China And Transportation in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Die überwiegende Mehrheit der Themen rund um den Wert war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "neutral" ein. Zusammenfassend ist die Aktie von China And Transportation unserer Meinung nach angemessen mit "neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt China And Transportation mit einer Rendite von -23,08 Prozent mehr als 18 Prozent darunter. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" hat eine mittlere Rendite von 1,28 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt China And Transportation mit 24,36 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "schlecht" Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, die Dividendenrendite, beträgt bei China And Transportation 0 Prozent und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 8,2 Prozent. Dies führt zu einer "schlecht" Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der China And Transportation verläuft aktuell bei 0,01 HKD, was die Aktie die Einstufung "neutral" einbringt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,01 HKD und damit einem Abstand von 0 Prozent zur GD200. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 0,01 HKD angenommen, was wiederum zu einem "neutral" Signal führt. Insgesamt lautet der Befund somit "neutral" basierend auf den beiden Zeiträumen.