China and Transportation Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Aktienkurs der China And Transportation-Aktie verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,08 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor 17,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche beträgt 1,09 Prozent, und China And Transportation liegt aktuell 24,17 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die China And Transportation-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 50, wodurch die Aktie auch in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Hinsichtlich der Dividende schüttet China And Transportation derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Verkehrsinfrastruktur, nämlich 8,23 Prozentpunkte weniger (0 % gegenüber 8,23 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".