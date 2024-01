China and Transportation Aktie: Füße still halten!

Die technische Analyse der China And Transportation-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage derzeit bei 0,01 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um 0 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 0,01 HKD nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die China And Transportation-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte die China And Transportation-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,08 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um 1,97 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -25,04 Prozent im Branchenvergleich für China And Transportation. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,33 Prozent, wobei China And Transportation 18,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über China And Transportation wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse zeigt, dass es in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen im Sentiment und Buzz um die China And Transportation-Aktie gab. Daher erhält sie auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für China And Transportation gemessen. Somit wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.