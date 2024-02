China and Transportation Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die China And Transportation liegt aktuell mit einem Kurs von 0,01 HKD 0 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls 0 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral" Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber China And Transportation eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 50 Punkte für die 7- und 25-Tage-Basis, was bedeutet, dass China And Transportation weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich erzielte China And Transportation in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,08 Prozent, was eine Underperformance von -19,17 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Unterperformance bei 14,43 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.