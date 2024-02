China Zhonghua Geotechnical Engineering Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

China Zhonghua Geotechnical Engineering: Aktienanalyse

Die China Zhonghua Geotechnical Engineering-Aktie wird anhand verschiedener Kennzahlen und Analysen bewertet, um Anlegern eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten.

Dividendenrendite: Die Dividendenrendite gibt das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs an. China Zhonghua Geotechnical Engineering weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Bauwesen"-Branche hat einen Wert von 1,65, wodurch sich eine Differenz von -1,65 Prozent zur China Zhonghua Geotechnical Engineering-Aktie ergibt. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der China Zhonghua Geotechnical Engineering-Aktie liegt bei 2,19 CNH und weist eine Entfernung von -18,28 Prozent vom GD200 (2,68 CNH) auf. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, signalisiert mit einem Kurs von 2,52 CNH einen Abstand von -13,1 Prozent. Somit wird der Kurs der China Zhonghua Geotechnical Engineering-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Zhonghua Geotechnical Engineering in den sozialen Medien zu beobachten. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über China Zhonghua Geotechnical Engineering wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Fundamentalanalyse: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Zhonghua Geotechnical Engineering-Aktie liegt mit einem Wert von 52,03 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einem "Neutral"-Rating auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Insgesamt erhält die China Zhonghua Geotechnical Engineering-Aktie demnach eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik, einen "Schlecht"-Kurs auf technischer Basis und ein "Neutral"-Rating aufgrund von Sentiment und Fundamentalanalyse. Anleger sollten diese Einschätzungen bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen.

