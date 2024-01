China Zhonghua Geotechnical Engineering Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers im Zeitverlauf. Für China Zhonghua Geotechnical Engineering wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 57,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 beträgt 47,97, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Insgesamt erhält China Zhonghua Geotechnical Engineering daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Zhonghua Geotechnical Engineering mit einem Wert von 52,03 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Auf dieser Basis wird ebenfalls ein "Neutral"-Rating vergeben.

Bei der technischen Analyse wird der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage für die China Zhonghua Geotechnical Engineering-Aktie mit 2,77 CNH berechnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,7 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 2,68 CNH eine geringe Abweichung auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die technische Analyse.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Zhonghua Geotechnical Engineering. Die Aktie erhält daher auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die China Zhonghua Geotechnical Engineering-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen eine Gesamtbewertung von "Neutral".