China Zhonghua Geotechnical Engineering Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die technische Analyse der China Zhonghua Geotechnical Engineering-Aktie zeigt anhand des gleitenden Durchschnitts, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers neutral einzustufen ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 2,79 CNH, wobei der letzte Schlusskurs bei 2,81 CNH liegt, was einen Unterschied von +0,72 Prozent darstellt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 2,66 CNH, was einer Steigerung von +5,64 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die China Zhonghua Geotechnical Engineering-Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität und eine "Gut"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 35,82 Punkten als auch der RSI25 mit 40,43 Punkten führen zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über China Zhonghua Geotechnical Engineering diskutiert wurde. Die überwiegend positive Stimmung führt zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.