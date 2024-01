China Zhonghua Geotechnical Engineering Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Aktienkurs von China Zhonghua Geotechnical Engineering hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,78 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um 1,68 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -13,46 Prozent für China Zhonghua Geotechnical Engineering bedeutet. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite 1,57 Prozent im letzten Jahr. China Zhonghua Geotechnical Engineering lag 13,35 Prozent unter diesem Durchschnitt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt eine Unterperformance vor, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Zhonghua Geotechnical Engineering diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Zhonghua Geotechnical Engineering beträgt 52,03, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Bauwesen" weist einen Wert von 0 auf. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der eine Aussage darüber trifft, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die China Zhonghua Geotechnical Engineering-Aktie beträgt 75, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu China Zhonghua Geotechnical Engineering zu einem "Schlecht"-Rating.