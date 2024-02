China Zheshang Bank Co Aktie: Das ist erstaunlich

Die China Zheshang Bank hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 2,2 HKD erreicht, während der aktuelle Aktienkurs bei 2,18 HKD liegt. Damit beträgt die Distanz zum GD200 -0,91 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 2,07 HKD, was einem Abstand von +5,31 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Zheshang Bank derzeit bei 3,06, was unter dem Branchendurchschnitt von 7,62 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der "Finanzen"-Branche liegt die Rendite der China Zheshang Bank mit -15,3 Prozent mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt. In der "Handelsbanken"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -14,5 Prozent, wobei die China Zheshang Bank mit 0,81 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert. Daher erhält die China Zheshang Bank-Aktie ein "Neutral"-Rating für das Sentiment und Buzz.