China Zheshang Bank Co Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der China Zheshang Bank liegt bei 38,89 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 37,74 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bewertung daher als "neutral" eingestuft.

Wer derzeit in die Aktie der China Zheshang Bank investiert, kann eine Dividendenrendite von 11,3 % erzielen, was 4,03 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt bei Handelsbanken. Die Dividenden des Unternehmens liegen also über dem Durchschnitt und die Ausschüttungspolitik wird als "gut" bewertet.

Im fundamentalen Vergleich wird die China Zheshang Bank als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3,06, was 60 Prozent unter dem Branchen-KGV von 7,62 liegt. Auf dieser Grundlage wird eine "gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Zheshang Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,2 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,17 HKD weicht um -1,36 Prozent ab, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 2,06 HKD, was einer Abweichung von +5,34 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "gut"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die China Zheshang Bank-Aktie somit eine "gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.