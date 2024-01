China Zheshang Bank Co Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die China Zheshang Bank-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 2,32 HKD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 2,02 HKD liegt. Das ergibt eine Abweichung von -12,93 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der Wert bei 2,03 HKD und der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,49 Prozent). Dadurch erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV der China Zheshang Bank bei 2,95, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,61 liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als unterbewertet gilt und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung bei China Zheshang Bank ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien der vergangenen beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der China Zheshang Bank-Aktie bei -19,88 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Handelsbanken"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt -10,21 Prozent, und auch hier liegt die China Zheshang Bank mit 9,68 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.