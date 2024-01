China Zheshang Bank Aktie: Was noch aussteht!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die China Zheshang Bank ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Äußerungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Dividendenrendite der China Zheshang Bank liegt derzeit bei 11,3 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 7,16 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. In der technischen Analyse erhält die Aktie hingegen eine schlechte Bewertung, da der aktuelle Kurs um 12,93 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung. In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass die China Zheshang Bank mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 2,95 unter dem Branchendurchschnitt (5,61) liegt, was auf eine Unterbewertung hinweist.

