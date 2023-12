China Zheshang Bank Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) der China Zheshang Bank-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 41, was auf Neutralität hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 35,56 im neutralen Bereich. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die China Zheshang Bank.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 2,37 HKD verläuft, während der Aktienkurs bei 2,08 HKD liegt, was einem Abstand von -12,24 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2 HKD, was einer Differenz von +4 Prozent entspricht. Somit ergibt sich ein Gesamtbefund von "Neutral".

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Zheshang Bank einen Wert von 2 auf, was im Vergleich zu anderen Handelsbanken unter dem Durchschnitt liegt und die Aktie als unterbewertet kennzeichnet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung der Anleger gab. Ebenso bleibt die Diskussionsintensität über das Unternehmen unverändert. Daher erhält die China Zheshang Bank-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.