China Zhenhua Science Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Aktienkurs von China Zhenhua Science & verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,44 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite 59,17 Prozent unter dem Durchschnitt von 13,73 Prozent. In der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt die mittlere jährliche Rendite 19,49 Prozent, wobei China Zhenhua Science & aktuell 64,93 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich China Zhenhua Science & ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von China Zhenhua Science & neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 30,94, was eine "Neutral"-Empfehlung für sieben Tage bedeutet, während der RSI25 bei 63,78 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf Dividendenrendite weist China Zhenhua Science & mit 1,76 Prozent einen leicht höheren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.