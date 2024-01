China Zhenhua Science Aktie: Grund zur Freude?

Die Stimmung und das Interesse an China Zhenhua Science & in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Unsere Analyse ergibt daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist jedoch gestiegen, was auf ein wachsendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Zhenhua Science & beträgt 12, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist das Unternehmen weder unterbewertet noch überbewertet, weshalb eine "Neutral"-Einschätzung vorliegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Zhenhua Science & mit 1,76 Prozent über dem Durchschnitt von 0,4 Prozent für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Bezüglich der Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass China Zhenhua Science & in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -45,44 Prozent erzielt hat, während die "Kommunikationsausrüstung"-Branche eine durchschnittliche Rendite von 20,69 Prozent verzeichnete. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.