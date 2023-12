China Zhenhua Science Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf China Zhenhua Science & können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat in diesem Bereich eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt China Zhenhua Science & mit einer Dividende von 1,76 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommunikationsausrüstung (1,02 %) nur leicht über dem Durchschnitt. Daher wird auch hier eine neutrale Einstufung vorgenommen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der China Zhenhua Science & mit 57,01 CNH 31,31 Prozent unter dem GD200 (83 CNH) liegt, was ein schlechtes Signal ist. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 63,97 CNH ein schlechtes Signal, da der Abstand -10,88 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der China Zhenhua Science &-Aktie als schlecht bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" und der Branche "Kommunikationsausrüstung" hat die Aktie von China Zhenhua Science & im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,44 Prozent erzielt, was 58,65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie aufgrund der Unterperformance insgesamt als schlecht bewertet.