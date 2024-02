China Zhengtong Auto Services Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die China Zhengtong Auto Services-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,45 HKD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei 0,24 HKD, was einer Abweichung von -46,67 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,29 HKD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -17,24 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Bereich Fundamentalanalyse zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,22 Euro, was 91 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 37 Euro. Aufgrund dessen wird die China Zhengtong Auto Services-Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf Basis des KGV ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, wodurch die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die China Zhengtong Auto Services-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -38,18 Prozent erzielt, was 33,3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die Aktie mit -10,42 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.