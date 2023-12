China Zhengtong Auto Services Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim Ltd":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für China Zhengtong Auto Services heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 64,29 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung mit einem Wert von 64,71.

Die Anleger-Stimmung bei China Zhengtong Auto Services ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von China Zhengtong Auto Services im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,18 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von 47,44 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 2,65 Prozent, wobei China Zhengtong Auto Services aktuell 40,84 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass China Zhengtong Auto Services eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, während die Rate der Stimmungsänderung gering bleibt.

Insgesamt ergibt sich für China Zhengtong Auto Services eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf den Relative-Stärke-Index, die Anleger-Stimmung und den Branchenvergleich Aktienkurs.