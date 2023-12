China Zhengtong Auto Services Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI der China Zhengtong Auto Services liegt bei 28,57, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 52 für die China Zhengtong Auto Services, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von China Zhengtong Auto Services ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,22 auf, was 92 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (39,92). Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin und erhält daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei China Zhengtong Auto Services festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Zhengtong Auto Services-Aktie in den letzten 200 Handelstagen 0,5 HKD beträgt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,33 HKD, was einer Abweichung von -34 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 0,36 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,33 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Zhengtong Auto Services-Aktie daher in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.