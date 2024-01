China Zhengtong Auto Services Aktie: Jetzt geht’s los!

Die China Zhengtong Auto Services hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 0,29 HKD, was einer Abweichung von -17,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" bewertet. In den vergangenen 200 Tagen betrug die Distanz zum GD200 -40,82 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Zhengtong Auto Services beträgt das aktuelle KGV 3. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel", die im Durchschnitt ein KGV von 39 haben, ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz rund um China Zhengtong Auto Services zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und werden daher als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Zhengtong Auto Services liegt bei 66,67 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beträgt 63,89, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating als "Neutral" für die China Zhengtong Auto Services.