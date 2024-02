China Zenith Chemical Aktie: Was macht der Markt?

Die Anleger-Stimmung bei China Zenith Chemical in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass Investoren, die derzeit in die Aktie von China Zenith Chemical investieren, gegenüber dem Branchendurchschnitt der Stromversorger eine geringere Dividendenrendite von 0 % erzielen können, was einem Ertrag von 5,92 Prozentpunkten weniger entspricht. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Zenith Chemical derzeit 0,32 HKD beträgt, während der aktuelle Kurs bei 0,095 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -70,31 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite hat der GD50 für die letzten 50 Tage einen Stand von 0,1 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass China Zenith Chemical über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für China Zenith Chemical in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".