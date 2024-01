China Zenith Chemical Aktie: So schnell kann es gehen

Die Anlegerstimmung gegenüber China Zenith Chemical war in den letzten Tagen neutral, wie aus einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder besonders positive noch negativ Ausschläge. Ebenso waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral. Auf dieser Grundlage erhält China Zenith Chemical daher eine "Neutral"-Einschätzung gemäß einer Stimmungsanalyse. Insgesamt bekommt das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei China Zenith Chemical. Eine Veränderung wäre festgestellt worden, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hätte. Da bei China Zenith Chemical keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten ebenfalls keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Auch hier wird das Unternehmen mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Alles in allem erhält China Zenith Chemical daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Zenith Chemical-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,33 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,097 HKD weicht somit um -70,61 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,12 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die China Zenith Chemical-Aktie somit in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende hat die China Zenith Chemical-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Stromversorger"-Branche hat einen Wert von 5,85, wodurch sich eine Differenz von -5,85 Prozent zur China Zenith Chemical-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.