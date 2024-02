China Zenith Chemical Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

China Zenith Chemical: Analyse zeigt gemischte Signale

Die Dividendenrendite von China Zenith Chemical liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Stromversorger (5,86 %) als niedriger eingestuft wird. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Stimmung und das Anlegerinteresse an der Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Zenith Chemical-Aktie zeigt gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage ist mit einem Wert von 85 als überkauft einzustufen, was zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen weist weder überkaufte noch überverkaufte Signale auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der China Zenith Chemical-Aktie zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,31 HKD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,095 HKD liegt und somit zu einer negativen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen gemischte Signale für China Zenith Chemical, mit Bewertungen von "Schlecht", "Neutral" und "Neutral" basierend auf verschiedenen Faktoren. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte berücksichtigen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.