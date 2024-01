China Yurun Food-Anleger wird’s freuen!

China Yurun Food wird derzeit als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt für Nahrungsmittel eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 0,33, was einem Abstand von 100 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 70,11 entspricht. Auf dieser fundamentalen Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen und Interaktionen über China Yurun Food in sozialen Medien. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Yurun Food derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 25 als überverkauft gilt, was zu einer Einstufung "Gut" führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie eine Einstufung "Gut" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende weist China Yurun Food eine Ausschüttung von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (3,65 %) als niedriger zu bewerten ist. Die Differenz beträgt 3,65 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigt die Bewertung der China Yurun Food Aktie gemischte Signale aus fundamentalen, Anleger-Sentiment- und technischen Analysen, was auf eine uneinheitliche Situation hinweist.