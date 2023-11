China Yurun Food Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die technische Analyse der China Yurun Food zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,28 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,209 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -25,36 Prozent zum GD200 und erhält die Bewertung "Schlecht". Der GD50 liegt bei 0,22 HKD, was einem Abstand von -5 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Bezüglich des Relative Strength-Index wird die China Yurun Food-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 mit 51,76 ebenfalls für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators lautet somit ebenfalls "Neutral".

In punkto fundamentaler Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Yurun Food einen Wert von 0 auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 72,11 (Nahrungsmittel) liegt die Aktie somit unter dem Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird sie daher als unterbewertet angesehen und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung.

Was die Dividende betrifft, so weist die Aktie von China Yurun Food eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,55 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt Nahrungsmittel liegt. Somit ergibt sich eine negative Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens, die als "Schlecht" eingestuft wird.