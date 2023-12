China Yurun Food Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der China Yurun Food liegt bei 30,77, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 52,38 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die China Yurun Food im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" eine Rendite von -47,59 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Nahrungsmittel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -12,64 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die China Yurun Food mit 34,96 Prozent deutlich darunterliegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der China Yurun Food 0,27 HKD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,215 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -20,37 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 0,21 HKD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +2,38 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet die China Yurun Food eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,65 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,65 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt auch in diesem Bereich zu einer Einstufung als "Schlecht".