China Yurun Food Aktie: Reine Nervensache!

Die China Yurun Food wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,26 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie (0,218 HKD) um -16,15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,21 HKD, was einer Abweichung von +3,81 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Yurun Food bei 0. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Nahrungsmittelbranche (KGV von 70,21) ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 38,24 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,84, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit erhält die China Yurun Food insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über China Yurun Food neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die China Yurun Food auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Neutral" bewertet.