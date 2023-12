China Yurun Food Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Aktienkurs von China Yurun Food hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -46,23 Prozent verzeichnet, was mehr als 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die gesamte Nahrungsmittelbranche verzeichnete in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von -11,97 Prozent, was China Yurun Food mit einer Rendite von 34,26 Prozent deutlich unterschreitet. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist China Yurun Food derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,65 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), dass China Yurun Food mit einem Wert von 0,33 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche. Das Branchen-KGV liegt bei 69,98, was zu einer Unterbewertung von 100 Prozent führt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Yurun Food-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,27 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,207 HKD weicht somit um -23,33 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die China Yurun Food-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.