China Yurun Food Aktie: Ist das noch normal?

Die China Yurun Food-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Schlusskursdurchschnitt von 0,27 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,202 HKD, was einem Unterschied von -25,19 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wurden analysiert. Der letzte Schlusskurs von 0,22 HKD liegt um 8,18 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Verbrauchsgüter" hat die China Yurun Food-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,23 Prozent erzielt, was 35,37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -10,43 Prozent, wobei China Yurun Food aktuell 35,8 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über China Yurun Food diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. Bei China Yurun Food wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.